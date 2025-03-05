في لبنان.. "مخاتير" من "عُمر جديد"

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تبين أن ثلة من الشباب يسعون لتقديم طلباتهم للانتخابات الاختيارية وبالتالي حمل لقب "مختار" في حال الفوز.وظهر أن هؤلاء يعدون العدة لخوض معارك انتخابية، في خطوة لافتة لاندماج "اليافعين" في ميدان "المخترة".