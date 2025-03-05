Advertisement

لبنان

في لبنان.. "مخاتير" من "عُمر جديد"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-03-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1329256-638767612110408895.jpg
Doc-P-1329256-638767612110408895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبين أن ثلة من الشباب يسعون لتقديم طلباتهم للانتخابات الاختيارية وبالتالي حمل لقب "مختار" في حال الفوز.
وظهر أن هؤلاء يعدون العدة لخوض معارك انتخابية، في خطوة لافتة لاندماج "اليافعين" في ميدان "المخترة".
Advertisement

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
القوات تحقق فوزًا كاسحًا في الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية الأميركية
lebanon 24
05/03/2025 13:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قانونياً وأمنياً.. هل سيتمكن لبنان من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها؟
lebanon 24
05/03/2025 13:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر العربية تعليقًا على جلسة الانتخابات الرئاسية: إنها صفحة جديدة من تاريخ لبنان نأمل أن تكون مشرقة وأن تكون الدول واقفة مع لبنان لإعادة النهوض
lebanon 24
05/03/2025 13:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الانتخابات الرئاسية.. لبنان أمام مرحلة جديدة!
lebanon 24
05/03/2025 13:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مخاتير

لبنان

انتخابات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-03-05
05:59 | 2025-03-05
05:52 | 2025-03-05
05:43 | 2025-03-05
05:22 | 2025-03-05
05:18 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24