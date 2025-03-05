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لبنان

كبارة: أمن طرابلس خط أحمر ومسؤوليتنا جميعاً الحفاظ على الاستقرار

Lebanon 24
05-03-2025 | 02:13
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اكد النائب كريم كبارة في بيان، أن "الحوادث الأمنية المتكررة في طرابلس أمر مرفوض ومدان"، وقال: "سبق وناشدنا منذ أيام القوى الأمنية والعسكرية بأداء دورها بحزم، ونكرر هذه الدعوة اليوم، رهاننا على مؤسسات الدولة لضبط الوضع الأمني. هذا الأمر يتطلب تعاوناً من الجميع، ووعياً من المجتمع لخطورة هذه الحوادث والتحلي بالحكمة والوعي في معالجة الأمور".
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ختم: "أمن طرابلس خط أحمر ومسؤوليتنا جميعاً الحفاظ على الاستقرار".
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