Advertisement

لبنان

للمرة الثانية.. إطلاق نار على أحد المكاتب في الميناء ـ طرابلس

Lebanon 24
05-03-2025 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1329270-638767637906886793.jpg
Doc-P-1329270-638767637906886793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهولون فجر اليوم الأربعاء على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه مكتب لاستقدام العاملات الأجنبيات في شارع نقابة الأطباء بمدينة الميناء ـ طرابلس التابع للمدعو "م.ش"، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
Advertisement

الحادثة تسببت بأضرار مادية في المكتب من دون وقوع إصابات، أما أسباب دوافع هذا الاستهداف فلا تزال مجهولة حتى اللحظة.

يُذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه للمكتب نفسه في فترة وجيزة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-03-05
05:59 | 2025-03-05
05:52 | 2025-03-05
05:43 | 2025-03-05
05:22 | 2025-03-05
05:18 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24