للمرة الثانية.. إطلاق نار على أحد المكاتب في الميناء ـ طرابلس

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أقدم مجهولون فجر اليوم الأربعاء على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه مكتب لاستقدام العاملات الأجنبيات في شارع نقابة الأطباء بمدينة الميناء ـ طرابلس التابع للمدعو "م.ش"، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".الحادثة تسببت بأضرار مادية في المكتب من دون وقوع إصابات، أما أسباب دوافع هذا الاستهداف فلا تزال مجهولة حتى اللحظة.يُذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه للمكتب نفسه في فترة وجيزة.