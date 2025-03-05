وزير الاقتصاد يستقبل وفدا من البنك الدولي

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، اليوم الأربعاء في مكتبه في الوزارة، وفداً من البنك الدولي لاطلاعه على مشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP حيث تم عرض لمسار هذا المشروع.

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