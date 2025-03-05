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لبنان

وزير الاقتصاد يستقبل وفدا من البنك الدولي

Lebanon 24
05-03-2025 | 02:52
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استقبل وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، اليوم الأربعاء في مكتبه في الوزارة، وفداً من البنك الدولي لاطلاعه على مشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP حيث تم عرض لمسار هذا المشروع.
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