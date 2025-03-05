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لبنان

توقيف مروج مخدرات في بيروت.. وهذه الكميات ضُبطت بحوزته (صورة)

Lebanon 24
05-03-2025 | 03:26
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط أشخاصٍ مجهولين بعمليّات ترويج مخدّرات في بيروت.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه بهم وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمّ تحديد هويّة أحد المروّجين، ويدعى: م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)".

أَاف البلاغ:" بتاريخ 2-3-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة المصيطبة – بيروت، على متن دراجة آليّة لون أبيض من دون لوحات، جرى ضبطها.

بتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التّالي:

-/51/ طبّة بلاستيكيّة بداخلها مادّة مخدّرة بيضاء اللون

– كيسين من النايلون بداخلهما كميّة من مادّة “الماريجوانا”

–  كيس نايلون بداخله كميّة من مادّة حشيشة الكيف

– /20/ حبّة مخدّرة نوع “ترامادول”.

– كميّة من مادّة “الكيتامين” داخل حنجورَين.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نسب إليه".

 ختم البلاغ:" أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة عملًا بإشارة القضاء المُختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".
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