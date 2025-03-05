توقيف مروج مخدرات في بيروت.. وهذه الكميات ضُبطت بحوزته (صورة)

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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه بهم وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمّ تحديد هويّة أحد المروّجين، ويدعى: م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)".أَاف البلاغ:" بتاريخ 2-3-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة المصيطبة – بيروت، على متن دراجة آليّة لون أبيض من دون لوحات، جرى ضبطها.بتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التّالي:-/51/ طبّة بلاستيكيّة بداخلها مادّة مخدّرة بيضاء اللون– كيسين من النايلون بداخلهما كميّة من مادّة “الماريجوانا”– كيس نايلون بداخله كميّة من مادّة حشيشة الكيف– /20/ حبّة مخدّرة نوع “ترامادول”.– كميّة من مادّة “الكيتامين” داخل حنجورَين.بالتّحقيق معه، اعترف بما نسب إليه".ختم البلاغ:" أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة عملًا بإشارة القضاء المُختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".