مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في رأس الناقورة.. وأنباء عن سقوط شهيد

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استهدفت مسيّرة إسرائيلية مُعادية سيارة في رأس الناقورة جنوبي لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأفيد عن سقوط شهيد في هذا الاستهداف.إلى ذلك، أغارت المسيّرة الاسرائيلية للمرة الثانية على منطقة رأس الناقورة بعد محاولة الجيش الوصول الى السيارة المُستهدفة لإنتشال الإصابات.