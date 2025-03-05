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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في رأس الناقورة.. وأنباء عن سقوط شهيد

Lebanon 24
05-03-2025 | 04:18
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية مُعادية سيارة في رأس الناقورة جنوبي لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأفيد عن سقوط شهيد في هذا الاستهداف.

إلى ذلك، أغارت المسيّرة الاسرائيلية للمرة الثانية على منطقة رأس الناقورة بعد محاولة الجيش الوصول الى السيارة المُستهدفة لإنتشال الإصابات.
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