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لبنان

وزير الإقتصاد عرض ووفداً من البنك الدولي لمشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP

Lebanon 24
05-03-2025 | 04:22
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استقبل وزير الإقتصاد والتجارة  الدكتور عامر البساط، اليوم في مكتبه في الوزارة، وفداً من البنك الدولي لاطلاعه على مشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP حيث تم عرض مسار هذا المشروع.

 
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