وزير الإقتصاد عرض ووفداً من البنك الدولي لمشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، اليوم في مكتبه في الوزارة، وفداً من البنك الدولي لاطلاعه على مشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP حيث تم عرض مسار هذا المشروع.





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