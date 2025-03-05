الدنمارك تعلّق على إقرار ترامب بحق غرينلاند في تقرير المصير

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قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، في مؤتمر صحافي في هلسنكي اليوم الأربعاء، إن إقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق غرينلاند في تقرير المصير، وهو يكرر اهتمامه بأن تكون جزءا من بلاده، يعد أمرا بالغ الأهمية.وكرر ترامب إبداء اهتمامه بضم غرينلاند في خطاب ألقاه أمام الكونغرس أمس الثلاثاء ورسم خلاله صورة من الرخاء والأمن لشعب الجزيرة "المذهل".وغرينلاند منطقة تتمتع بحكم ذاتي تتبع مملكة الدنمارك.وأضاف لوكه راسموسن أن ترامب "قال إنهم يحترمون حق غرينلاند في تقرير المصير وأعتقد أن ذلك كان أهم جزء في الخطاب".وأشار لوكه راسموسن إلى أن الدنمارك وغرينلاند لديهما اهتمام مشترك مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمن منطقة القطب الشمالي.وقال "مستعدون للعمل مع أصدقائنا الأميركيين لتحقيق ذلك لكن بالطبع سيكون ذلك على أساس حقيقة أننا مملكة الدنمارك".من ناحيته، قال وزير الدفاع الدنماركي إن خطط الرئيس الأميركي ترامب لضم غرينلاند "لن تتحقق".