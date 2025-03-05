"ضربات قويّة".. هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيليّ عن "حزب الله" في آخر يوم له في منصبه

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي أن إسرائيل وجهت ضربات قوية لـ"حزب الله" وإيران، وخلقت منطقة عازلة كبيرة في سوريا خلال فترة قيادته.

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وقال هاليفي اليوم الأربعاء في كلمة له خلال تسلّم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير مهامه رسميا: "كنت جزءا من الإخفاقات كما كنت جزءا من الانتصارات التي حققتها بلادنا. حافظنا على الجيش قويا ومتماسكا، ولم نتخل عن أي أحد أدى الخدمة العسكرية".وأضاف: "ما حصل كان تحت إمرتي، وأتحمل اليوم مسؤوليتي إزاء ما حدث في الجيش في السابع من تشرين الأول"، مشيرا إلى أنه كان مسؤولا أيضا عن خطوات إيجابية وإنجازات كثيرة تحققت خلال السنوات الماضية.وحول التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر، قال هليفي: "ليس معقولا أن يتم التحقيق في فشل السابع من تشرين الأول فقط في الجيش والشاباك. تشكيل لجنة تحقيق رسمية أمر ضروري ومطلوب، وهو شأن أخلاقي قبل أن يكون قضائيا". وأكد أن الهدف من تشكيل اللجنة يجب أن يكون التعلم مما حصل وليس توجيه الاتهامات.وأضاف: "كلنا مخلصون للدولة ولقياداتها، وأقدر حرية المبادرة والعمل التي حظيت بها. تألمنا في السابع من تشرين الأول، لكننا واصلنا المسير إلى الأمام".وفي حديثه عن الجيش، قال هاليفي: "ننحني للجيش ونحيي جنود الاحتياط وعائلاتهم، لكننا نرفع هاماتنا عاليا أمام الأعداء. عرفت خلال مسيرتي كم يمكن الاعتماد على قادة الجيش، ومهم جدا أن يعلموا هم ذلك".وأعرب عن ثقته بقدرة جنود الاحتياط على المواصلة، مؤكدا أن "الحرب لم تنته بعد وأن النصر هدف لا محيد عنه". ووعد بأن العمل سيستمر لاستعادة جميع الرهائن لدى حركة "حماس"، سواء الأحياء أو الأموات.