الوزير سلامة بحث والسفير الايطالي في خطة دعم الارث الثقافي في لبنان

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استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، السفير الإيطالي في لبنان فابريسيو مارسيللي في زيارة مجاملة وتهنئته لتوليه مهامه.وجرى التداول في الاوضاع والتطوّرات الحاصلة على الصعد كافة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وايطاليا والتعاون القائم بين الوزارة والسفارة في عدد من المشاريع الثقافية المشتركة .واثر اللقاء قال السفير مارسيللي:" لقد سررت بلقاء الوزير غسان سلامة الذي يعتبر من الشخصيات المثقفة المعروفة على الصعيد العالمي ،وكانت مناسبة لتهنئته مجددا في تعيينه وزيرا للثقافة حيث بحثنا في وضع خطة عمل من اجل دعم الارث الثقافي في لبنان ، بخاصة وانه خلال توليه مهام وزارة الثقافة سابقا تم توقيع اتفاقية تعاون ثقافي بين البلدين ، حيث عملت ايطاليا على الدعم الكامل لإعادة وتأهيل المباني الاثرية والتاريخية من اجل الحفاظ على الإرث الحضاري للبنان" .