أعلن وزير المال ياسين جابر، في حديث لـ"الشرق بلومبرغ" أن "تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتم قبل نهاية شهر آذار الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف"، معتبراً أنه "على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي".

Advertisement



وعن موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن "هذا الأمر ليس وارداً"، مشدداً على أن "التركيز ينصب على تعيين حاكم جديد "يقدم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة موضوع الدائنين، حيث تم توجيه المصارف بتأجيل موضوع الدائنين حتى عام 2028 تقريباً".