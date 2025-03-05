صوت قويّ سُمِعَ في الكسليك... هذه طبيعته

سُمِعَ قبل قليل صوت قويّ على أوتوستراد الكسليك باتّجاه بيروت.

وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إلى أنّ إطار حافلة انفجر، ما تسبّب بسماع الصوت القويّ في المنطقة.