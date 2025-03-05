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لبنان

صوت قويّ سُمِعَ في الكسليك... هذه طبيعته

Lebanon 24
05-03-2025 | 06:46
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سُمِعَ قبل قليل صوت قويّ على أوتوستراد الكسليك باتّجاه بيروت.
 
 
وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إلى أنّ إطار حافلة انفجر، ما تسبّب بسماع الصوت القويّ في المنطقة.
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