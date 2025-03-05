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لبنان

سلام استقبل أمين الجميّل واجتمع مع وزير الماليّة ومنصوري

Lebanon 24
05-03-2025 | 06:53
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا اليوم الرئيس امين الجميل الذي قال بعد اللقاء: "‏كانت الزيارة عائلية بالدرجة الاولى وقد غمرنا دولته بعاطفته بوقوفه الى جانبنا خلال واجب عائلي ، وقد شعرنا اننا واياه عائلة واحدة ."
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وقال نحن نركز على الحكومة ودور دولة الرئيس خصوصاً انه لدينا فرصة  كبيرة  بوجود الرئيس جوزاف عون والرئيس سلام ومن الواضح انهما فريق  واحد يمكنهما انقاذ البلد، ونتمنى لهما التوفيق ، مع علمنا ان المهمة صعبة ولكنهما على قدر المسؤولية."
اضاف:"  كانت مناسبة  بحثنا في موضوعين يمكنهما المساعدة في تحريك العجلة في البلد،  أولا: اعتماد مشروع " مارشل"  وهو  يساهم بوضع المشاريع الانمائية على السكة،  و يعتبر تجربة ناجحة تجمع كل أصحاب النوايا الطيبة الذين يودون مساعدة لبنان باعتباره يؤمن الدعم الخارجي.
اما الموضوع الثاني: فهو اهمية اصدار المراسيم الاشتراعية لتحكم  الحكومة من خلالها  ، واعرف ان هناك صعوبات وعقد امام هذا الامر ، ولكن اذا اردنا انقاذ البلد ووضعه على السكة الصحيحة فلا مجال سوى اعتماد المراسيم الاشتراعية،  خصوصا انه ليس امام الحكومة وقت طويل،  ويجب اقرار بعض الإصلاحات لان القضايا الانمائية بحاجة الى معالجة سريعة،  وهذا لا يتم الا من خلال المراسيم الاشتراعية ، وعلى الرغم من صعوباتها فيجب على رئيس مجلس النواب او غيره  الاقتناع بها لانها تصب في مصلحة البلد ."
 
 
اجتماع مالي

 وكان الرئيس سلام اجتمع مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وجرى البحث في شؤون مالية.

مؤسسة التمويل الدولية 

واستقبل رئيس الحكومة وفداً من مؤسسة التمويل الدولية  برئاسة خواجة افتاب احمد في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزير الاقتصاد عامر البساط، وتم عرض الوسائل والمشاريع الهادفة التي يمكن لمؤسسة التمويل  مساعدة لبنان من خلالها .

ايفو فريجاسن

كذلك استقبل ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريجاسن  وتم استعراض شامل لاوضاع اللاجئين السوريين.

سفير باكستان 

كما التقى رئيس الحكومة سفير باكستان في لبنان سلمان اطهر الذي قدم للرئيس سلام التهنئة لمناسبة تشكيل الحكومة ،وتم استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها .

بهية الحريري 

واستقبل النائب السابق بهية الحريري التي اطلعت رئيس الحكومة على المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الحريري غدا في أكاديمية الدولة الوطنية "حرم ثانوية رفيق الحريري" لمناقشة موضوع الصحة العامة والشؤون الاجتماعية الوارد في البيان الوزاري .

منظمة فرسان مالطا

واستقبل الرئيس سلام رئيس "منظمة فرسان مالطا" مروان الصحناوي وعرض معه النشاطات التي تقوم بها المنظمة في لبنان.
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