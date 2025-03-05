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لبنان

رسامني بحث مع وفد "البنك الأوروبي " في تطوير مشاريع إنمائية

Lebanon 24
05-03-2025 | 07:20
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 إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD)، مهنئا إياه ب"المسؤولية الملقاة على عاتقه"، وتم عرض النشاطات التي يقوم بها البنك وموضوع الأشغال العامة وقطاع النقل العام في لبنان والمساعدات التقنية والتعاون من أجل تطوير مشاريع إنمائية تخدم القطاعين العام والخاص.
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وأبدى الوفد اهتمامه واستعداده للمساعدة وتقديم الخدمات اللازمة في هذا المجال.

وتابع الوزير رسامني مع السيد سامر كبارة شؤوناً انمائية مناطقية تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل.
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