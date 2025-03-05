كرامي اجتمعت مع روابط ولجان الاساتذة والمعلمين

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التقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي جميع روابط ولجان الأساتذة والمعلمين، وفي هذا السياق اجتمعت مع رابطة "معلمي التعليم الأساسي الرسمي " و"رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي" ورابطة "أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي"، وذلك في حضور المستشار لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين ، وتسلمت من كل منهم مذكرة مطلبية أبرز ما فيها وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب وانتظام دفع الإنتاجية ، وتم عرض اولويات التربية للعام الدراسي الحالي.كما اجتمعت الوزيرة مع المتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي الرسمي وتسلمت منهم مذكرة تتعلق برفع بدل ساعة التعاقد ورفع بدل الإنتاجية وتعديل مرسوم بدل النقل وتثبيت المتعاقدين.وتسلمت الوزيرة كذلك مذكرة من حراك المتعاقدين في الثانوي ، ورابطة المتعاقدين في الأساسي تتعلق كذلك برفع بدل التعاقد والإنتاجية وتعديل بدل النقل واحتساب ساعات تعاقدهم في فترة التعطيل القسري .كما تسلمت مشاريع قوانين تتعلق بتحسين اوضاعهم .كما اجتمعت مع لجان المستعان بهم في الدوامين المسائي والصباحي واستمعت إلى مطالبهم ، والتقت وفدا من المهندسين المتعاقدين في التعليم المهني والتقني لمستوى الإجازة الفنية ، واطلعت على مطالبهم وحاجاتهم .واكدت الوزيرة في كل لقاء تفهمها لهمومهم وللصعوبات التي يمرون بها ، وأكدت استعدادها لمناصرة القضايا التي طرحوها ، ودعتهم لكي يكونوا شركاء في مسيرة الإصلاح والإنقاذ التي اطلقتها الحكومة .من جهة ثانية، اجتمعت الوزيرة كرامي برئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد ، في حضور الدكتور الأمين ، وقدم النائب مراد التهنئة للوزيرة لمناسبة تسلمها مسؤولية التربية ، وتم عرض للمواضيع والقضايا العائدة للوزارة ، والعمل على تعزيز التعاون بين الوزارة ولجنة التربية ، خصوصا لجهة التشريعات والتطوير في القطاع .