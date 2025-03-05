جعجع عرض مع أتابيكيان للتطورات

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، مع سفير أرمينيا فاهاكن أتابيكيان، للتطورات السياسية في لبنان والوضع في أرمينيا ومنطقة الشرق الأوسط، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق ماجد إيدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

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