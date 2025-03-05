Advertisement

لبنان

جعجع عرض مع أتابيكيان للتطورات

Lebanon 24
05-03-2025 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1329403-638767826312767798.png
Doc-P-1329403-638767826312767798.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، مع سفير أرمينيا فاهاكن أتابيكيان، للتطورات السياسية في لبنان والوضع في أرمينيا ومنطقة الشرق الأوسط، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق ماجد إيدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:24 | 2025-03-05
10:21 | 2025-03-05
10:15 | 2025-03-05
10:08 | 2025-03-05
10:00 | 2025-03-05
09:21 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24