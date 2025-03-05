عن "غارة الناقورة"... أوّل تعليق للجيش الإسرائيليّ

زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "في وقت سابق اليوم، تمّ رصد عدد من المشتبه فيهم ينقلون وسائل قتالية إلى عدة مركبات في منطقة الناقورة جنوب لبنان".

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وأضاف أنّ "طائرة لسلاح الجوّ الإسرائيلي قامت بمهاجمة احدى المركبات".