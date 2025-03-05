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لبنان

عن "غارة الناقورة"... أوّل تعليق للجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
05-03-2025 | 08:21
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زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "في وقت سابق اليوم، تمّ رصد عدد من المشتبه فيهم ينقلون وسائل قتالية إلى عدة مركبات في منطقة الناقورة جنوب لبنان".
 
 
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وأضاف أنّ "طائرة لسلاح الجوّ الإسرائيلي قامت بمهاجمة احدى المركبات". 
 
 
 
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