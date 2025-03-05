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لبنان

بايراقداريان عرضت مع السفير الأميركية رؤيتها لوزارة الشباب والرياضة

Lebanon 24
05-03-2025 | 08:59
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إستقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في الوزارة، السفيرة الأميركية ليزا جونسون ووفد مرافق، وهنأتها بتوليها مهامها، مشيرة الى أن "لبنان أمام فرصة جدية وتاريخية للنهوض".

وعرضت بايراقداريان مع السفيرة جونسون رؤيتها للوزارة وللقطاعين الشبابي والرياضي وفكرة إطلاق "Digital platform" يربط الحركة الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها وجمعياتها والرياضيين والشباب، وتحدثت عن الدبلوماسية الرياضية التي ترمي الى بناء الجسور بين الشباب من كل المناطق والطوائف ومع الدول الصديقة ومن ضمنها التعاون في برامج للتبادل في المجالات ذات الصلة".
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وأشارت الى "أهمية تطوير العلاقة الرياضية بين المؤسسات المدنية والعسكرية، لا سيما الجيش اللبناني"، مرحبة بـ"أي دعم مادي ومعنوي".



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