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لبنان

سلام تلقى برقيتيّ تهنئة بمناسبة حصول الحكومة على الثقة

Lebanon 24
05-03-2025 | 09:21
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح " عزام الاحمد في حضور السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" وفصائل المقاومة الفلسطينية فتحي أبو العردات، وتم البحث بالمستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
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برقيتي تهنئة 

من ناحية ثانية، تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام برقيتي تهنئة بمناسبة حصول الحكومة اللبنانية على ثقة مجلس النواب، من كل من:

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

متمنيين  لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار.
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