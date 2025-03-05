Advertisement

لبنان

وزير الدفاع التقى سفيري تشيكيا واوستراليا والعماد قهوجي

Lebanon 24
05-03-2025 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1329441-638767914060958417.jpg
Doc-P-1329441-638767914060958417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، سفير تشيكيا جيري دوليزيل مودعا بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وتناول معه العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما التعاون العسكري.
Advertisement
 
وبحث الوزير منسى مع سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز في العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الوضع في جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701 ودور أوستراليا في الإسهام في برنامج دعم الجيش.
 
والتقى وزير الدفاع قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.
 
كما التقى الوزير منسى وفدا من الهيئة الإدارية للرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس هنأه بتوليه مسؤولياته الجديدة، وعرض له برنامج عمل الرابطة ومشاريعها للمرحلة المقبلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:23 | 2025-03-05
12:11 | 2025-03-05
11:54 | 2025-03-05
11:47 | 2025-03-05
11:37 | 2025-03-05
11:30 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24