وزير الدفاع التقى سفيري تشيكيا واوستراليا والعماد قهوجي

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التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، سفير تشيكيا جيري دوليزيل مودعا بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وتناول معه العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما التعاون العسكري.وبحث الوزير منسى مع سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز في العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الوضع في جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701 ودور أوستراليا في الإسهام في برنامج دعم الجيش.والتقى وزير الدفاع قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.كما التقى الوزير منسى وفدا من الهيئة الإدارية للرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس هنأه بتوليه مسؤولياته الجديدة، وعرض له برنامج عمل الرابطة ومشاريعها للمرحلة المقبلة.