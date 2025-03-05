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لبنان

اجتماع تنسيقي بين المدير العام للزراعة ورئيس الجامعة الانطونية

Lebanon 24
05-03-2025 | 10:21
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 زار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ، رئيس الجامعة الأنطونية الاب ميشال صغبيني في مقر الجامعة في الحدث .

وقد جرى خلال الاجتماع عرض تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والجامعة الأنطونية في المجال الزراعي والتصنيع الغذائي والبحث العلمي وسلامة الغذاء .
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وقد تمنى لحود للاب الرئيس ميشال صغبيني التوفيق والنجاح في مهامه ، ووجه تحية الى الرئيس السابق للجامعة الانطونية امين سر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان المطران ميشال جلخ وشكره على التعاون المثمر مع وزارة الزراعة خلال مرحلة توليه رئاسة الجامعة الانطونية.
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