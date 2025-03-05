اجتماع تنسيقي بين المدير العام للزراعة ورئيس الجامعة الانطونية

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زار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ، رئيس الجامعة الأنطونية الاب ميشال صغبيني في مقر الجامعة في الحدث .وقد جرى خلال الاجتماع عرض تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والجامعة الأنطونية في المجال الزراعي والتصنيع الغذائي والبحث العلمي وسلامة الغذاء .وقد تمنى لحود للاب الرئيس ميشال صغبيني التوفيق والنجاح في مهامه ، ووجه تحية الى الرئيس السابق للجامعة الانطونية امين سر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان المطران ميشال جلخ وشكره على التعاون المثمر مع وزارة الزراعة خلال مرحلة توليه رئاسة الجامعة الانطونية.