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لبنان

وزير الخارجية ينفي هذا الأمر

Lebanon 24
05-03-2025 | 10:24
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نفى وزير الخارجية يوسف رجي وجود أي تفاهم لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية. 
 
وفي حديث لـ"الميادين"، أضاف: "ليس لدينا أي علم بوجود مثل ذلك التفاهم المزعوم ولم أبلغ به". 
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إسرائيل

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