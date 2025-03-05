وزير الخارجية ينفي هذا الأمر

نفى وزير الخارجية يوسف رجي وجود أي تفاهم لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية.

وفي حديث لـ"الميادين"، أضاف: "ليس لدينا أي علم بوجود مثل ذلك التفاهم المزعوم ولم أبلغ به".