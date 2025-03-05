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لبنان
وزير الخارجية ينفي هذا الأمر
Lebanon 24
05-03-2025
|
10:24
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نفى وزير الخارجية يوسف رجي وجود أي تفاهم لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية.
وفي حديث لـ"الميادين"، أضاف: "ليس لدينا أي علم بوجود مثل ذلك التفاهم المزعوم ولم أبلغ به".
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