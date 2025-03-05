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لبنان

الدفاع المدني ينتشل أشلاء شهيد في مركبا

Lebanon 24
05-03-2025 | 10:30
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 صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي: 

تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وتحت إشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي طالتها الاعتداءات الإسرائيلية في الفترة الماضية. 
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وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة، اليوم الأربعاء الواقع في ٠٥-٠٣-٢٠٢٥، من انتشال أشلاء أحد الشهداء في بلدة مركبا.

وقد تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى كفرا، لإجراء الفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء.

تجدد المديرية العامة للدفاع المدني إلتزامها بمواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية.
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