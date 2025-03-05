بعد غرق الطرقات بمياه الأمطار... سلام يتّصل بوزير الأشغال مستوضحاً

على اثر ما شهدته بعض الطرق من فيضانات أعاقت حركة السير وتنقل حركة المواطنين، اجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالاً بوزير الاشغال العامة والنقل مستوضحاً، وطلب فتح تحقيق فوري بالموضوع لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره.

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