Advertisement

لبنان

بعد غرق الطرقات بمياه الأمطار... سلام يتّصل بوزير الأشغال مستوضحاً

Lebanon 24
05-03-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1329453-638767931581909391.jpg
Doc-P-1329453-638767931581909391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على اثر ما شهدته بعض الطرق من فيضانات أعاقت حركة السير وتنقل حركة المواطنين، اجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالاً بوزير الاشغال العامة والنقل  مستوضحاً، وطلب فتح تحقيق فوري بالموضوع لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون: الاعتصامات السلمية مقبولة ولكن الاعتداءات وقطع الطرقات ليست تعبيراً عن الرأي
lebanon 24
05/03/2025 19:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مَنْ يشرح للبنانيين ماذا يجري على الطرقات؟
lebanon 24
05/03/2025 19:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي العراقي: نريد انسحاب حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من أراضينا بعد التوصل إلى اتفاق سلام
lebanon 24
05/03/2025 19:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام تلقى برقيتيّ تهنئة بمناسبة حصول الحكومة على الثقة
lebanon 24
05/03/2025 19:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24

سلام

طرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:23 | 2025-03-05
12:11 | 2025-03-05
11:54 | 2025-03-05
11:47 | 2025-03-05
11:37 | 2025-03-05
11:30 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24