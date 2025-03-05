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لبنان

في طرابلس.. قوى الأمن توقف مطلوبين بجرائم خطيرة

Lebanon 24
05-03-2025 | 10:44
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار الإجراءات التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات من أجل تكثيف دوريّاتها في مختلف مناطق المدينة، والعمل على توقيف المطلوبين والمشتبه بهم بكل أنواع الجرائم.
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بتاريخي 03 و 04-03-2025، نفذت دوريّات الشّعبة في المدينة المذكورة حواجز وكمائن ومداهمات تمكنت في خلالها من توقيف عدد من الأشخاص في التلّ، وباب الرّمل، والزاهريّة، بجرائم إطلاق نار، ومحاولة قتل، وسرقة، وحيازة أسلحة حربيّة من دون ترخيص. وهم كلّ من:

أ. م. (مواليد عام 1979، لبناني) وهو مطلوب بموجب /11/ ملاحقة قضائيّة بجرائم محاولة قتل، وسرقة، ونقل أسلحة وذخائر حربيّة، ومخدّرات. وضُبط بحوزته درّاجة آليّة من دون لوحات، ومسدّس حربيّ.
ف. ع. (مواليد عام 1997، لبناني) وهو مطلوب بجرم محاولة قتل
كما تمّ إلقاء القبض على كلّ من:

م. ص. (مواليد عام 2004، لبناني)
ب. م. (مواليد عام 1992، لبناني)
ص. م. (مواليد عام 1993، لبناني)
أ. ح. (مواليد عام 1995، مكتوم القيد)
أ. ن. (مواليد عام 1997، لبناني)
ي. م. (مواليد عام 1993، سوري)
لحيازتهم مسدّسات حربيّة من دون ترخيص.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
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