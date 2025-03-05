وزير الخارجية بحث مع السفيرة الأميركية المُستجدات الراهنة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وتم البحث في مستجدات لبنان والمنطقة، مع التركيز على الدور الهام الذي يلعبه الجيش اللبناني في الجنوب تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، في ظل عدم انسحاب اسرائيل من الأراضي التي تحتلها واستمرار اعتداءاتها وخروقاتها للسيادة اللبنانية.

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ووضع الوزير رجي السفيرة جونسون في "الأجواء الإيجابية والمشجعة لاجتماع الرياض والقمة العربية غير العادية التي استضافتها جمهورية مصر العربية بشأن تطورات القضية الفلسطينية بشكل أساس، وما خرجت به القمة من موقف عربي موحد".



وأشاد رجي بخطاب رئيس الجمهورية "لجهة ضرورة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان واسرائيل، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"، وطالب اسرائيل بـ"الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، الى الحدود المعترف بها دولياً، وتسليم الأسرى اللبنانيين، والالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة الموقّعة بينها وبين لبنان عام 1949".



كذلك، تلقى رجي اتصالاً هاتفياً من الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيسة المفوضية كايا كالاس، وشكرها على "موقف الإتحاد الأوروبي المرحب بتشكيل حكومة جديدة"، ووضعها في أجواء "الخطوات الإصلاحية المزمع إجراؤها"، وتناول معها "التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل للنازحين المزمع عقده في 17 آذار 2025"، ودعته للمشاركة في أعمال المؤتمر.



مع هذا، فقد تناول رجي مع كالاس الأعباء التي يتحملها لبنان جراء النزوح السوري.