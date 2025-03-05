في طرابلس.. توقيف 4 أشخاص وضبط أسلحة "غير مرخصة"

تواصل قوى الأمن الداخلي تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها في الشمال، وأدّى انتشار القوى الأمنية وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات المكثفة بعد رفع نسبة الجهوزية للحد الأقصى، إلى لجم الإشكالات المتنقلة في المدينة خلال الأيام الماضية.

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وستتواصل الإجراءات الأمنية المشددة على مدار الساعة وطوال شهر رمضان لضمان فرض الأمن والاستقرار، وخلق أجواء آمنة للمواطنين خلال شهر رمضان المُبارك.

في غضون ذلك، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 4 أشخاص في محلة سوق العريض – طرابلس، وهم كل من "أ.م"، "ب.ج"، "م.ز"، بالإضافة إلى "أ.ج" سوري الجنسية.

‎وتبيَّن أن بعض الموقوفين كانوا بحوزتهم مسدسات حربية غير مرخصة، فيما تبيَّن أن آخرين مطلوبون بمذكرات توقيف سابقة.

وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوفين مع المضبوطات إلى التحقيق، وذلك تحت إشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.