Advertisement

لبنان

في الشمال.. مداهمات للجيش وتوقيف 6 أشخاص

Lebanon 24
05-03-2025 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1329492-638767984011194907.jpeg
Doc-P-1329492-638767984011194907.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لحفظ الأمن ومراقبة الحدود وضبطها ومكافحة التهريب، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 6 أشخاص وضبطت كمية من الممنوعات وفقًا لما يلي:
Advertisement

دهم منازل مطلوبين في بلدات السماقية وخربة داوود وسفَينة القيطع ومنطقة البداوي – الشمال وتوقيف 3 مواطنين وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.

توقيف مواطن وشخص سوري في منطقة مشاريع القاع – الهرمل لمحاولتهما تهريب صهريجَين يحملان كمية كبيرة من الغاز إلى الأراضي السورية.

توقيف مواطن في منطقة شدرا – عكار لمحاولته تهريب كمية من المحروقات والمواد الغذائية إلى الأراضي السورية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:52 | 2025-03-05
13:45 | 2025-03-05
13:26 | 2025-03-05
13:16 | 2025-03-05
12:55 | 2025-03-05
12:46 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24