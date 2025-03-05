وزير الاتصالات عرض في برشلونة مع نظيره الأردني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

التقى وزير الاتّصالات شارل الحاج نظيره الأردني سامي صميرات، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للاتّصالات المتنقلة MWC في برشلونة.



Advertisement وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الاتصالات، حيث ناقش الطرفان المشاريع الحالية والتحدّيات القائمة، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلي. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الاتصالات، حيث ناقش الطرفان المشاريع الحالية والتحدّيات القائمة، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلي.

كذلك، تمَّ التطرّق إلى سبل تطوير الشراكة وتبادل الخبرات لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.