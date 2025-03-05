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لبنان

وزير الاتصالات عرض في برشلونة مع نظيره الأردني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

Lebanon 24
05-03-2025 | 12:55
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التقى وزير الاتّصالات شارل الحاج نظيره الأردني سامي صميرات، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للاتّصالات المتنقلة MWC في برشلونة.
 

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وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الاتصالات، حيث ناقش الطرفان المشاريع الحالية والتحدّيات القائمة، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلي.
كذلك، تمَّ التطرّق إلى سبل تطوير الشراكة وتبادل الخبرات لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
 

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