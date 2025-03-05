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لبنان

"سفر داخل لبنان".. تجربة حصلت "فجأة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2025 | 13:16
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تحدَّث مواطنون عن زحمة السّير الخانقة التي شهدتها العاصمة بيروت، اليوم الأربعاء، والتي أدت إلى اختناقٍ مروريّ شديد دام لساعات.
 
ووصف ناشطون انتقالهم من الحمرا في بيروت إلى منطقة الدكوانة بـ"الرحلة" بعدما استمرّت لأكثر من 4 ساعات والسبب "شتوة" بسيطة ومُفاجئة.
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وللمقارنة، فإنَّ السّفر من بيروت إلى برلين في ألمانيا يستغرق 4 ساعات و 25 دقيقة، في حين أن الانتقال من لبنان إلى فرنسا يحتاج فقط إلى 4 ساعات و40 دقيقة تقريباً.
 
أحد المواطنين قال لـ"لبنان24" بعدما حُوصر في زحمة الدكوانة: "اليوم عنجد سافرنا، بس بقلب لبنان".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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