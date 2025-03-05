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لبنان

توتر في المنية.. إطلاق نار وسقوط جرحى

Lebanon 24
05-03-2025 | 13:26
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وقع إشكال فردي في منطقة بحنين - المنية بين كل من "خ.ح" و"ع.ز" من جهة و "م.ح" من جهة أخرى تطور إلى إطلاق نار من قبل الأخير باتجاه الطرف الاول، ما أدى إلى إصابة "خ.ح" في الصدر و "ع.ز" في القدم قبل أن يفر مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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وعلى الأثر، تمَّ نقل الجريحين إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج، فيما أفادت المصادر بأن حالتهما مستقرة.

ووفق المعلومات، يعود سبب الإشكال إلى خلافات سابقة بين الطرفين، فيما باشرت القوى الأمنية إجراءاتها لتوقيف المتورطين.

وعُلِم أنَّ حالة من التوتر والغضب تسود المنطقة على خلفية إطلاق النار.
 
 
 
 
 
 
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