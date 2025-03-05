عن الأسعار.. تصريح من وزير الاقتصاد

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، عامر بساط، أن "مديرية حماية المستهلك كثّفت جولاتها الرقابية على المحال التجارية، ومستودعات المواد الغذائية، وأسواق الخضار والفاكهة، منذ بداية شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير، بناءً على التوصيات الصادرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين".

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وأكد بساط "تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، حيث تنوّعت المخالفات بين ارتفاع غير مبرر للأسعار وانعدام شروط السلامة الغذائية، إضافة إلى ضبط مواد منتهية الصلاحية. وأحالت الوزارة 31 محضر ضبط إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين".

وشدد بساط على أن "الوزارة ستواصل تكثيف جولاتها الرقابية... لتكون إلى جانب المواطنين والمستهلكين في مواجهة أي استغلال غير مشروع".

كذلك، أعلن بساط أنه سيطرح قريباً أمام مجلس الوزراء "ملف تشكيل هيئة المنافسة لمكافحة الاحتكار وحماية الاقتصاد الوطني".

ودعا وزير الاقتصاد المواطنين إلى المساهمة في ضبط السوق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو استغلال يتعرضون له، عبر تقديم شكاوى مباشرة إلى الوزارة من خلال التطبيق الإلكتروني "MOET Digital Services" المتاح على الهواتف الذكية.





وختم الوزير تحذيره لـ "كل من يتجرّأ على مضاعفة أرباحه بطرق غير مشروعة"، مؤكدًا أن "مديرية حماية المستهلك ستواصل ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم".