"لا ضمانات لإنسحاب إسرائيل من النقاط الـ5".. كلامٌ بارز من طارق متري

نفى نائب رئيس الحكومة طارق متري ما نقله موقع "آكسيوس" الأميركي، الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إنّ هناك تفاهماً غير مُعلن بين تل أبيب وواشنطن وبيروت على أن يستمر وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان لعدة أسابيع أو أشهر، وذلك كي يستقر الوضع عبر الجيش اللبناني ويتم ضمان أن "حزب الله" لم يعُد يشكل تهديداً.

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وقال متري في حديثٍ عبر قناة "العربية"، الأربعاء، إن "الجانب الأميركي لم يتواصل مع لبنان بشأن المسألة المذكورة"، مؤكداً أن "لبنان لم يُشارك بأي اتفاق من هذا القبيل".

وأكد متري على موقف لبنان الرسمي بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من "النقاط الخمسة التي لا يزال يحتلها في الجنوب"، موضحاً أنه "لا خيار أمامنا سوى الضغط الدبلوماسي من أجل إتمام الانسحاب".

وأوحى متري إلى "عدم جدية" من الجانب الأميركي للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من هذه النقاط الخمس، وقال: "لو ضغطت واشنطن بشكل كافٍ على تل أبيب لما أبقت على النقاط الخمسة. لقد وُعدنا من قبلهم بالانسحاب الكامل بعد انقضاء مهلة التمديد الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك لم يحصل".

كذلك، لفت إلى أن لبنان لم يحصل على تأكيدات أو ضمانات من الأميركيين بشأن الانسحاب الكامل للإسرائيليين من النقاط الخمس المتبقيَة، لا في المرة الأولى لتمديد الاتفاق ولا حتى في المرة الثانية.

وتابع: "إننا على تواصل دائم مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وهناك اجتماع بينها وبين رئيس الحكومة نواف سلام يوم الجمعة من أجل البحث في الوضع بالجنوب والاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمسة".

ورأى متري أن إبقاء إسرائيل على وجودها في النقاط الخمسة هدفه "الضغط" على لبنان و"ليس لغايات عسكرية"، مؤكداً أن "لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 كاملاً، وأضاف: "نحن طبقنا القرار بالكامل في جنوب الليطاني".

مع هذا، فقد نفى متري ما يتم تداوله عن ربط إعادة الإعمار "بنزع سلاح حزب الله"، قائلاً: "عندما يلمس المجتمع الدولي بأننا جدَيون بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، فإن الأوضاع ستتحسن تدريجياً".