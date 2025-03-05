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لبنان

في عكار.. "صعقة كهربائية" تقتل أحد الشبان

Lebanon 24
05-03-2025 | 16:56
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توفي الشاب "م. و. ا."، اليوم الأربعاء، إثر صعقة كهربائية أصابته في بلدة وادي الجاموس العكارية.
 
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادثة وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.
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