في عكار.. "صعقة كهربائية" تقتل أحد الشبان

توفي الشاب "م. و. ا."، اليوم الأربعاء، إثر صعقة كهربائية أصابته في بلدة وادي الجاموس العكارية.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادثة وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.