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لبنان
إهتمام مُتزايد
Lebanon 24
05-03-2025
|
17:33
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يتزايد الاهتمام بترشيح شخصية حقوقية مصرفية لبنانية لحاكمية مصرف لبنان في باكورة التعيينات المالية في الجلسات الأولى للحكومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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