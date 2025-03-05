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لبنان

إهتمام مُتزايد

Lebanon 24
05-03-2025 | 17:33
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يتزايد الاهتمام بترشيح شخصية حقوقية مصرفية لبنانية لحاكمية مصرف لبنان في باكورة التعيينات المالية في الجلسات الأولى للحكومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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