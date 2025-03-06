مسعد : تقارير إعلامية مضللة عن أدوية القلب

صدر عن النائب شربل مسعد البيان الآتي:



"ورد على شاشة إحدى المحطات التلفزيونية بعض المعلومات الخاطئة والمضللة عن بعض أدوية القلب الأساسية مثل الكونكور (concor) والبورينكس (burinex). لذلك نطلب من المرضى الكرام، عدم التوقف عن تناول هذه الأدوية التي في حال التوقف عن تناولها يصاب المريض بأعراض خطيرة جداً ومراجعة طبيب القلب، الذي هو المرجع الوحيد في تحديد علاج المريض".

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