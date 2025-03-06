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لبنان

في بعلبك - الهرمل.. أمن الدولة تتابع ملاحقة عصابات السرقة

Lebanon 24
06-03-2025 | 03:11
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في إطار العمليّات المستمرة التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة للحد من عمليات السرقة والسلب، توافرت معلومات لمديرية بعلبك الهرمل الإقليمية حول تشكيل عصابة من شخصين، يقومان بتنفيذ عمليّات سرقة وسلب في منطقة بعلبك - الهرمل وفي مختلف المناطق اللبنانية.
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على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت المديريّة من تحديد هويّتيهما وهما اللبنانيان (ح.ع.) و(ح.ز.). وعليه، تمّ أخذ إشارة القضاء، وأُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما.
بعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريّات المديريّة من رصد أحدهما في بلدة أبلح البقاعيّة -  قضاء زحلة، ويدعى (ح. ع.)، حيث تم توقيفه، وأثناء التحقيق معه، تبين أنه يوجد بحقه عدة مذكرات توقيف عدليّة بجرائم سرقة وسلب، واعترف بما نسب إليه من القيام بعمليّات سرقة ومحاولات سرقة مع المتواري عن الأنظار (ح. ز.)، واعترف بتعاطيه المخدرات.
تم اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات.
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