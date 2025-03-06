بالصور: شرطة بلدية طرابلس تُصادر كميات من المفرقعات النارية

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وسطرت الدورية محاضر ضبط بحق المخالفين والمعتدين على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم في شهر رمضان المبارك. صادرت بلدية طرابلس كميات من المفرقعات النارية في عدد من أحياء المدينة لاسيما الزاهرية ومحيطها وابي سمراء وغيرها من المناطق، بتوجيهات من رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، تطبيقا لقرار المجلس البلدي ومحافظ الشمال في هذا الخصوص.وسطرت الدورية محاضر ضبط بحق المخالفين والمعتدين على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم في شهر رمضان المبارك.

ولفتت الشرطة في بيان الى انها "تواصل دورياتها يوميا في مختلف أنحاء المدينة لمصادرة المفرقعات"، ودعت أصحاب المحال والبائعين الى " الامتناع عن بيع المفرقعات والى تحكيم ضمائرهم في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، رفعا للضرر عن أطفالنا وفتيتنا وعن المواطنين وممتلكاتهم ورحمة بأنفسهم وأموالهم وذلك تحت طائلة المسؤولية".



