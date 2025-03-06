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لبنان

اجتماع بين عون وسلام قبيل جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
06-03-2025 | 03:48
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عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.
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