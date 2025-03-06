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لبنان

بحث أوضاع الجالية اللبنانية.. لقاء بين الرئيس عون والسفيرة كيروز

Lebanon 24
06-03-2025 | 03:46
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفيرة لبنان في إسبانيا، هلا كيروز.

وجرى خلال اللقاء البحث  في أوضاع الجالية اللبنانية في إسبانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
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