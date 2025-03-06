بحث أوضاع الجالية اللبنانية.. لقاء بين الرئيس عون والسفيرة كيروز

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفيرة لبنان في إسبانيا، هلا كيروز.



وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع الجالية اللبنانية في إسبانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.



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