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لبنان
بحث أوضاع الجالية اللبنانية.. لقاء بين الرئيس عون والسفيرة كيروز
Lebanon 24
06-03-2025
|
03:46
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفيرة لبنان في إسبانيا، هلا كيروز.
وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع الجالية اللبنانية في إسبانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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