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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا

Lebanon 24
06-03-2025 | 04:08
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انطلقت أوّل جلسة للحكومة الجديدة في بعبدا اليوم، عند الساعة 11، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد نيل الثقة، إذ من المتوقع أن تبحث 25 بندًا حسب جدول الأعمال.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام.
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الوزراء

الأولى

قصر بعبدا

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