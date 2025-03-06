جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا

انطلقت أوّل جلسة للحكومة الجديدة في بعبدا اليوم، عند الساعة 11، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد نيل الثقة، إذ من المتوقع أن تبحث 25 بندًا حسب جدول الأعمال.



وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام.

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