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لبنان

وزير الزراعة بحث مع السفيرة الأميركية في الاستراتيجية الزراعية

Lebanon 24
06-03-2025 | 04:19
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 استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، حيث تم خلال اللقاء بحث في الاستراتيجية الزراعية التي تعتمدها الوزارة والتحديات التي يواجهها القطاع.
وعرض الوزير هاني الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية، التي تركز على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، إضافة إلى إعادة تأهيل الأراضي المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وتعزيز برامج الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين وتطوير القطاع بما يحقق التنمية المستدامة.
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من جهتها، أكدت السفيرة الأميركية "أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الأساسية والزراعات الصناعية". وأشارت إلى أن "برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان متوقفة بشكل شبه كامل"، لافتة إلى "غياب أي دعم مباشر حاليا للقطاعات التنموية، بما في ذلك القطاع الزراعي".
ورغم التحديات، أبدت السفيرة جونسون إعجابها بآليات العمل المتبعة في الوزارة، واعربت عن تفاؤلها بمستقبل لبنان،" حيث تأمل الإدارة الأميركية في رؤية بلد أكثر استقرارا وشفافية". كما شددت على أن" الكونغرس والإدارة الأميركية يتابعان عن كثب التطورات في لبنان، ويأملان في قيام دولة حديثة توفر العيش الكريم لمواطنيها، مما قد يسهم في عودة اللبنانيين المغتربين وجذب الاستثمارات الخارجية".
وفي ختام الزيارة، تم تقديم أرزة رمزية باسم السفيرة الأميركية، وزُرعت في محمية أرز الشوف، في خطوة تعكس أهمية التعاون البيئي وتعزيز الشراكة في المجالات البيئية والتنموية بين الجانبين.

 
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