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لبنان

رسامني يطلق غدا مشروع البوابات الرقمية في مطار رفيق الحريري الدولي

Lebanon 24
06-03-2025 | 04:53
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يطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مشروع البوابات الرقمية في مطار رفيق الحريري الدولي ، تحت شعار "أول خطوة  والسماء حدودنا"،  بالتعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (lOM) وبدعم من الشرطة الفيدرالية الألمانية،  في حضور سفير الدنمارك كريستوفر في فيك ، القائمة بأعمال السفارة الألمانية كاثرينا لاك، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوتشيانو، وذلك عند التاسعة من صباح غد الجمعة في الجناح الشرقي - مطار رفيق الحريري الدولي (الطابق الثالث) ويستمر حتى الحادية عشرة من قبل الظهر .
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وبحسب بيان المكتب الاعلامي لوزارة الاشغال، فان المشروع يهدف  الى تسهيل حركة المسافرين وتحسين الإجراءات الأمنية،  وتبلغ قيمته حو 1.1 مليون دولار، من قبل شركة Black Delta Defence، ويشمل تركيب 30 بوابة رقمية لتعزيز انسيابية حركة المسافرين وتحسين الإجراءات الأمنية، ويتضمن:  
- 6 بوابات قبل التفتيش الأمني لتسهيل حركة المسافرين.  
-24 بوابة في منطقة الأمن العام لتعزيز الإجراءات الأمنية.  
- نظام إدارة تدفق الطوابير لتحسين كفاءة العمليات في المطار.  

وفي ما يلي البرنامج:

- 09:10 – 09:20   المدير العام للطيران المدني  فادي الحسن  
- 09:20 – 09:30   وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسماني  
- 09:30 – 09:40   القائم بأعمال السفارة الألمانية  
- 09:40 – 09:50   سفير الدنمارك  
- 09:50 – 10:00  رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان  
- 10:10 – 11:00  جولة ميدانية لمعاينة تشغيل البوابات الرقمية الجديدة.
 
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