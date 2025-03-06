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لبنان

إقفال طريق في صيدا بسبب مداهمة أمنيّة

Lebanon 24
06-03-2025 | 05:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقفال الطريق في حيّ البعاصيري في صيدا.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّه جرى إغلاق الطريق بسبب مداهمة أمنيّة.
 
 
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