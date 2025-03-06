كيرياكوس تراس القداس السابق تقديسه في رعية القديس نيقولاوس في برسا

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ترأس متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس افرام كيرياكوس القداس السابق تقديسه في كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا يعاونه كاهن الرعية الأب موسى الشاطريه والشماس بشارة عطاالله بحضور حشد من المؤمنين.بعد قراءة الإنجيل المقدس القى المطران كيرياكوس عظة فسر فيها معنى هذا القداس واهميته في فترة الصوم، كما شدد على" ضرورة الصلاة والايمان ومساعدة الآخر المحتاج".وفي الختام شارك المؤمنون مع المطران بمناقشة دينية وروحية في قاعه الكنيسة.