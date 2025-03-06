Advertisement

لبنان

كيرياكوس تراس القداس السابق تقديسه في رعية القديس نيقولاوس في برسا

Lebanon 24
06-03-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1329840-638768619851240782.jpg
Doc-P-1329840-638768619851240782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس افرام كيرياكوس القداس السابق تقديسه في كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا يعاونه كاهن الرعية الأب موسى الشاطريه والشماس بشارة عطاالله بحضور حشد من المؤمنين. 
Advertisement

بعد قراءة الإنجيل المقدس القى المطران كيرياكوس عظة فسر فيها معنى هذا القداس واهميته في  فترة الصوم، كما شدد على" ضرورة الصلاة والايمان ومساعدة الآخر المحتاج".

وفي الختام شارك المؤمنون مع المطران بمناقشة دينية وروحية في قاعه الكنيسة.

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:08 | 2025-03-06
10:06 | 2025-03-06
09:49 | 2025-03-06
09:35 | 2025-03-06
09:17 | 2025-03-06
09:15 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24