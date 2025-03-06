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لبنان

البعريني: قطع الأشجار في عكار جريمة

Lebanon 24
06-03-2025 | 05:55
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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة"أكس": "ما يحصل في عكار وبعض المناطق من قطع للأشجار المعمرة جريمة بحق المنطقة والوطن. لذلك نناشد وزير الزراعة والبيئة التحرك السريع لوقف المجزرة ودعوة الأجهزة الأمنية لتطبيق كل ما يلزم لحماية الثروة الحرجية".
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‏كذلك نناشد رئيس لجنة البيئة النيابية طرح هذا الموضوع في أول اجتماع للجنة والحرص على تطبيق القوانين أو سن قوانين جديدة تكون أكثر صرامة لأن ما يحصل جريمة بيئية وضررها يطال الجميع".    
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