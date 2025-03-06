لبنان يُشارك في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

اعلن المجلس الدستوري في بيان انه" بدعوة كريمة من المحكمة الاتحادية العليا في الامارات العربية المتحدة شارك لبنان ممثلا برئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعضو المجلس القاضي الياس مشرقان، في دورة الانعقاد الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية للعام 2025 في ابو ظبي، حيث جرى التداول بأنشطة الاتحاد واعماله، وانتخاب رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الامارات العربية المتحدة محمد حمد البادي رئيسا للاتحاد ورئيس المحكمة الدستورية بمملكة البحرين عبدالله بن حسن البوعينين نائبا للرئيس، وتولى الامانة العامة رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية بولس فهمي اسكندر، كما تم تبادل الآراء بين المشاركين انطلاقا من التجارب والاشكاليات التي تواجه القضاء الدستوري وفي مجال تطور العدالة الدستورية في الدول العربية، وتأكيد ضرورة الحفاظ على التعددية لا سيما في اشراك الدول العربية غير المنتمية الى الاتحاد، وتوسيع نطاق مشاركة بعض الدول الاجنبية بصفة مراقب في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية".

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