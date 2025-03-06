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لبنان

صدمته سيارة... وفاة شخص على أوتوستراد جونية

Lebanon 24
06-03-2025 | 06:13
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أفادت غرفة التحكم المروري عن وفاة شخص نتيجة حادث صدم على اوتوستراد جونية المسلك الغربي. 
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