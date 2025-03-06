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لبنان

إشكال وإطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
06-03-2025 | 06:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة السرايا العتيقة في طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من قبل شخص كان على متن دراجة نارية.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
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