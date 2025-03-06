جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا... إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقِدَت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، موازنة العام 2025 بمرسوم.

كما أقرّ مجلس الوزراء آلية تنفيذ الإصلاحات وفق الأولويّات.

سلام

وقال رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري".

وأضاف سلام أنّ "القرار اتُّخذ بعقد جلسات مجلس الوزراء في مقرّ مستقلّ، واتّفقنا على وضع أمور تصحيحيّة وجدول زمني لتنفيذ أعمال الوزارات".

وأشار إلى "إصدار موازنة 2025 بمرسوم"، وقال: "كلّفنا وزير الماليّة بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الإجتماعيّة والإقتصاديّة التي ستترتّب على المواطنين كما سنبدأ بالعمل على موازنة 2026".

مرقص

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أنّ "رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وضع المجلس في أجواء زيارته للسعوديّة، وشدّد على أنّ هناك استعداداً سعودياً للمساعدة في حال قام لبنان بالإصلاحات، و لفت إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السعوديّة بعد عيد الفطر سيشارك فيها بعض الوزراء".

وأضاف مرقص أنّ "الرئيس عون شدّد على التزام الوزراء بسرية المداولات خلال الجلسة".

وقال إنّه تمّ "إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم، والموافقة على تعيين 63 ضابط إختصاص في قوى الأمن الداخلي".